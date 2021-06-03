İSTANBUL-SARIYER'DE GÜMÜŞDERE KÖPRÜSÜ YIKILDI
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İSTANBUL-SARIYER'DE GÜMÜŞDERE KÖPRÜSÜ YIKILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İSTANBUL DHASarıyer'de 3 gün önce etkili olan sağanak yağış nedeniyle Gümüşdere taştı.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İSTANBUL DHA

Sarıyer'de 3 gün önce etkili olan sağanak yağış nedeniyle Gümüşdere taştı. Taşkında Gümüşdere Mahallesi, Boğaziçi Üniversitesi Sarıtepe Yerleşkesi'nin girişinde bulunan köprü, sel sularına dayanamayarak yıkıldı. Olayın ardında jandarma ekipleri bölgeye güvenlik şeridi çekerken, belediye ekipleri ise yıkılan köprünün enkazını derenin içerisinden kaldırdı. Yapılacak incelemelerin ardından köprüyle ilgili çalışma yapılacağı öğrenildi.

İSTANBUL-SARIYER'DE GÜMÜŞDERE KÖPRÜSÜ YIKILDI
İSTANBUL-SARIYER'DE GÜMÜŞDERE KÖPRÜSÜ YIKILDI
İSTANBUL-SARIYER'DE GÜMÜŞDERE KÖPRÜSÜ YIKILDI
İSTANBUL-SARIYER'DE GÜMÜŞDERE KÖPRÜSÜ YIKILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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