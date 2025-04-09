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İstanbul SANCAKTEPE su kesintisi! 9-10 Nisan İSKİ Sancaktepe su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul SANCAKTEPE su kesintisi! 9-10 Nisan İSKİ Sancaktepe su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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İSKİ Sancaktepe su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 9 Nisan günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Sancaktepe ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 9 Nisan İstanbul Sancaktepe su kesintisi saatleri...

Sancaktepe su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 9 Nisan günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 9 Nisan İstanbul su kesintisi saatleri...

SANCAKTEPE SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: AKPINAR MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE DMA VANA ARIZASI

Başlama Tarihi: 09.04.2025 09:26:57

Tahmini Bitiş Tarihi: 9.04.2025 18:30

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul SANCAKTEPE su kesintisi! 9-10 Nisan İSKİ Sancaktepe su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

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