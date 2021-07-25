İstanbul sahilinde meydan savaşı! 35-40 yabancı uyruklu kişinin kavgasını güvenliğin anonsu bile ayıramadı
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İstanbul sahilinde meydan savaşı! 35-40 yabancı uyruklu kişinin kavgasını güvenliğin anonsu bile ayıramadı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

İstanbul'da 35-40 yabancı uyruklu kişinin karıştığı kavgaya ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde kavga eden kişilerin kendilerini ayırmaya çalışanlara ve güvenlik görevlilerinin "Dağılın polis geliyor" anonslarına kayıtsız kaldıkları görülüyor.

10 günlük Kurban Bayramı tatili ve İstanbul'un sıcaklara teslim olmasıyla birlikte çok sayıda kişi sahil şeritlerine akın etti. Bayram boyunca sosyal medyada çok sayıda kullanıcı sahil şeritlerine akın eden kalabalıklara ve çevre kirliliğine dair paylaşımlarda bulundu.

"DAĞILIN POLİS GELİYOR" ANONSLARINI DUYMAZDAN GELDİLER

TikTok platformundan dün paylaşılan bir video ise kısa sürede gündem yarattı. İstanbul sahilinde 35-40 yabancı uyruklu kişinin kendilerini ayırmaya çalışanlara ve güvenlik görevlilerinin "Dağılın polis geliyor" anonslarına kayıtsız kalarak kavga etmeleri çok sayıda kullanıcının tepkisini çekti.

KISA SÜREDE MEYDAN SAVAŞINA DÖNDÜ

Görüntülerde, iki yabancı uyruklu kişinin birbirlerini yumruklamalarıyla başlayan kavganın kalabalığa yayıldığı ve onlarca kişinin birbirini darp ettiği görülüyor. Videoda kavga eden kişilerin dağılmaları yönünde art arda anonslar yapan güvenlik görevlilerinin uyarılarına da kulak asmadıkları yer alıyor.

İstanbul sahilinde meydan savaşı! 35-40 yabancı uyruklu kişinin kavgasını güvenliğin anonsu bile ayıramadı
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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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Haber Yorumları (1)
SENATA SİLVA: Aman dikkatli geçelim, burası Suriyelilerin bölgesi, burası Afkanlıların bölgesi, burası Iraklıların bölgesi, burası iranlıların bölgesi... HAYIRLI OLSUN... Çok çekeceğimiz var çokkkkkk...
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