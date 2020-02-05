İstanbul-rusya bağlantılı suç örgütünden 7 kişi tutuklandı
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İstanbul-rusya bağlantılı suç örgütünden 7 kişi tutuklandı

İSTANBUL'da çeşitli suçlara karıştığı belirlenen Rusya bağlantılı suç örgütüne dair düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen 17 şüpheliden 1'i savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

05.02.2020 17:49 | Son Güncelleme: 05.02.2020 17:56
İstanbul-rusya bağlantılı suç örgütünden 7 kişi tutuklandı

'da çeşitli suçlara karıştığı belirlenen bağlantılı suç örgütüne dair düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak 'ne sevk edilen 17 şüpheliden 1'i savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Tutuklanmak üzere hakimliğe sevk edilen 16 şüpheliden aralarında suç örgütü lideri Guram Chıkladze'nin de olduğu 7 kişi Suç işleme amacıyla örgüt kurma ve Kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından tutuklandı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 31 Ocak'ta Gaziosmanpaşa, Sarıyer ve Kağıthane'de düzenlediği operasyonda 1'i Rus, 9'u Azerbaycan, 2'si Ukrayna ve 5'i Gürcistan vatandaşından oluşan suç örgütü üyelerini Bakırköy Adliyesi'ne sevk etti. Savcılılık ifadesinin ardından bir şüpheli serbest bırakılırken, 16 kişi tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 7 şüpheli Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, Kasten öldürmeye teşebbüs etmek, Örgüte üye olma ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından tutuklandı. 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: İstanbul-rusya bağlantılı suç örgütünden 7 kişi tutuklandı
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