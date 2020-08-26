İSTANBUL PENDİK'TE GİYSİ KUMBARASINI SOYDULAR Haber: Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHAPendik'te ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere kıyafet toplanması amacıyla cadde üzerine yerleştirilen giysi kumbarası, iki kişi tarafından soyuldu.

Haber: Ali Kerem BENGİ/ İstanbul DHA Pendik'te ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere kıyafet toplanması amacıyla cadde üzerine yerleştirilen giysi kumbarası, iki kişi tarafından soyuldu. Olay, geçtiğimiz günlerde Kavakpınar Mahallesinde meydana geldi. Motosiklet ile giysi kumbarasının yanına gelen hırsızlardan birisi kumbaranın ağzını açık tuttu diğeri de kumbaranın içine girdi. İçerideki kıyafetleri kısa sürede toplayıp dışarı çıkan hırsız motosiklete bindi. Ardından geldikleri motosiklete binen hırsızlar hızla bölgeden uzaklaştı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde iki kişi kumbaranın içerisindeki malzemeleri motosiklet taşıdıkları görülüyor. Cadde üzerinden geçen sürücüler hırsızlık yapan kişilere korna çalarak tepki gösteriyor. Hırsızlar kumbaradaki giysileri boşalttıktan sonra olay yerinden hızlıca kaçıyor. Kaynak: DHA