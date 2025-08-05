İstanbul PENDİK su kesintisi! 5-6 Ağustos İSKİ Pendik su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Pendik su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 5 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Pendik ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 5 Ağustos İstanbul Pendik su kesintisi saatleri...
Pendik su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 5 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 5 Ağustos İstanbul su kesintisi saatleri...
PENDİK SU KESİNTİSİ
Etkilenen Mahalle: BALLICA MAH
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 250 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 04.08.2025 17:54:41
Tahmini Bitiş Tarihi: 5.08.2025 18:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185