"İstanbul Opera Festivali'nde rekor seyirci hedefliyoruz"

YASEMİN KALYONCUOĞLU - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Uluslararası İstanbul Opera Festivali'ne ilişkin, "Geçen yıl 10 bin seyirci sayısını geçmiş, kendi rekorumuzu kırmıştık. İnşallah bu sene izleyici sayımızı en az yüzde 20 oranında artırmayı ve kendi rekorumuzu geçerek daha fazla sanatsevere ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen 10. Uluslararası İstanbul Opera Festivali ile ilgili AA muhabirine değerlendirmede bulunan Yavuz, bu sene festivalin 10. yılında 8 temsille sanatseverlerle buluşacakları için heyecanlı olduklarını aktardı.

Yavuz, Uluslararası İstanbul Opera Festivali'nin, 2009'da İstanbul'un 2010 Avrupa Kültür Başkenti olması vesilesiyle başladığını ve yıllar boyunca grafiğini yükselterek devam ettiğini dile getirdi.

Festivalin açılışının Devlet Opera ve Balesinin seçkin eserlerden Turandot operası ile yapılacağını kaydeden Yavuz, şu bilgileri verdi:

"Puccini'nin eseri Turandot için 'Muhteşem bir şölen' diyebiliriz. Sahnede aynı anda dansçılarımız, solistlerimiz, koro ve 300'e yakın seyircimizin olduğu muhteşem bir şov. Bugün ve yarın akşam olmak üzere iki defa temsilimiz olacak. Ankara Devlet Opera ve Balesinin başarılı eserlerinden, çok ilgi gören ve zor bilet bulunan, epik opera diye isimlendirilen Troya da sahnelenecek. Ankara Devlet Opera ve Balesi, şu anda İstanbul'da ve hazırlıklarını bitirdi, seyircilerini bekliyor. Troya 6-7 Temmuz'da sahnelenecek."

Bolşoy sanatçıları İstanbul'da

Festivalin diğer bir önemli eseri Adnan Saygun'un "Yunus Emre" oratoryosunu da dansla birleştirerek, özel bir gösteri sunacaklarını belirten Yavuz, "Yunus Emre, Adnan Saygun'un eski, kıymetli bir eseri. İlk defa Birleşmiş Milletlerde oratoryo olarak söylenmişti. Festivalde, tek temsil yapacak. İstanbulluların kaçırmamaları lazım. Hafta sonundaki temsillerde başka şehirlerden İstanbul'a gidişler olduğunu duyuyoruz. Bu güzel haberleri almaktan mutluyuz." diye konuştu.

Bolşoy Tiyatrosu solistlerinin 13-14 Temmuz'da Gala Konseri vereceklerini aktaran Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul Devlet Opera ve Balemizin orkestrası ile dünyanın her yerinde muhteşem konserler veren Bolşoy Tiyatrosu solistleri konser verecek. İnşallah çok güçlü bir konserle bu seneki festivalimizi sonlandıracağız. Hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin ve İstanbulluların keyifli bir festival geçireceğini düşünüyoruz. Geçen yıl Uluslararası İstanbul Opera Festivali'nde 10 bin seyirci sayısını geçmiş, kendi rekorumuzu kırmıştık. İnşallah bu sene de izleyici sayımızı en az yüzde 20 oranında artırmayı ve kendi rekorumuzu geçerek, daha fazla izleyiciye ve sanatsevere ulaşmayı hedefliyoruz."

"Festival repertuvarları titizlikle hazırlanıyor"

Özgül Özkan Yavuz, Festival programlarının özenle hazırlandığını belirterek, "Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve 6 şehirdeki opera ve bale müdürlüklerinin sanat kurulları, seyircinin tepkisini gözlemleyerek her sezon için özel çalışmalar yapıyor. Bu çalışmalar sonucunda, yıl boyunca olumlu tepki alan ve kapalı gişe oynayan eserlere festivallerde yer veriyoruz." diye konuştu.

Çeşitli ülkelerden farklı grupların bir araya gelmesiyle festivalin zenginleştiğini söyleyen Yavuz, "Bu konu beni de en çok heyecanlandırıyor. Bolşoy solistleri ile bizim orkestralarımızın bir araya gelmesi, çok özel bir durum. Farklı grupların bir-iki gece bizim sanatçılarımızla bir arada temsil vermeleri, özellikle yaz festivallerinde çok keyifli." dedi.

14 Temmuz'a kadar sürecek olan İstanbul Opera Festivali'nin ardından, Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nin de 3 Ağustos'ta başlayacağını kaydeden Yavuz, Bodrum festivalinin bu sene 17'ncisini yapacaklarını belirtti.

Yavuz, Bodrum Bale Festivali'nin içeriğinin de zengin bir şekilde hazırlandığını ifade ederek, "Türkiye'deki gruplarımız, İspanya ve Gürcistan'dan misafir ekiplerimiz var. İstanbul sonrası Bodrum Festivalini de sanatseverlerin kaçırmamaları gerekiyor. Bu festivalin bir güzel özelliği de Bodrum Kalesi'nde yapılıyor olması. Antik mekanlarda klasik sanatları izlemek yaz akşamları için keyifli." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA