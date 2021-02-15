İstanbul Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar kapatıldı! Araçlar didik didik aranıyor
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İstanbul Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar kapatıldı! Araçlar didik didik aranıyor

15.02.2021 16:16 | Son Güncelleme: 15.02.2021 17:07

İstanbul Okmeydanı'nda polis ekipleri bölgenin tüm giriş çıkışlarında uygulama noktası oluşturdu. Durdurulan araçlar didik didik aranırken kişilere üst araması ve GBT sorgusu yapıldı. Asayiş ekipleri tarafından yapılan denetime Özel Harekat polisleri de destek verdi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri Okmeydanı'nda geniş kapsamlı asayiş denetimi yaptı. Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için yapıldığı belirtilen denetimde semtin tüm giriş çıkışlarında denetim noktası oluşturuldu. Asayiş ekiplerinin yaptığı denetime Özel Harekat ve Yunus ekiplerinin yanı sıra bir çok birimden polis ekipleri destek verdi.

İstanbul Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar kapatıldı! Araçlar didik didik aranıyor

ÜST ARAMASI VE GBT SORGUSU YAPILDI

Durdurulan araçlar didik didik aranırken kişilere de üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Birçok noktada yapılan denetimin yanı sıra mahalle içinde devriye gezen polis ekipleri şüpheliler üzerinde çalışma yaptı.

İstanbul Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar kapatıldı! Araçlar didik didik aranıyor
İstanbul Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar kapatıldı! Araçlar didik didik aranıyor
İstanbul Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar kapatıldı! Araçlar didik didik aranıyor
Haber Yorumları (5)
GAKKO: Kimseye göz yummayın alayını arayın bütün araçları
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ALİ: Surekli ve devamli yapilmali
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2015 UNUTMADIK: ERKEN SEÇİMİN AYAK SESLERİ. . .
Cevap Yaz 27 10 Yayından Kaldır
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