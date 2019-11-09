İstanbul Müzik Haftası'nda Kenan Doğulu coşkusu

09.11.2019 08:40 | Son Güncelleme: 09.11.2019 08:43

Atlantis Yapım ve SM Production tarafından düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek popüler kültür festivali fizy İstanbul Müzik Haftası'nın ikinci gününde, Eda Baba, Ekin Beril, Gökcan Sanlıman, Sena Şener, Kalben, Gökhan Türkmen ve Manga'nın ardından sahneye çıkan Kenan Doğulu, müthiş enerjisi ve performansıyla binlerce dinleyenini müzik ve eğlencenin zirvesine taşıdı.

Manga grubu solisti Ferman Akgül ile sürpriz düet

Kenan Doğulu gecenin sürprizi olarak Manga grubunun solisti Ferman Akgül ile dinleyenlerini coşturan eğlenceli bir düet yaptı. Birlikte 'Çakkıdı' parçasını seslendiren Kenan Doğulu ve Ferman Akgül'e İlker Aksungar, DJ setiyle eşlik etti.

Özellikle gençler tarafından yoğun ilgi gösterilen ve şarkılara hep bir ağızdan eşlik edilen gecede Kenan Doğulu, özel repertuarı, güçlü sahne yorumu ve şovlarıyla festivale damgasını vurarak Volkswagen Arena'da unutulmaz bir konsere daha imza attı.

Kaynak: Bültenler