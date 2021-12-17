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İstanbul merkezli 8 ilde terör örgütü PKK operasyonu

İstanbul merkezli 8 ilde terör örgütü PKK operasyonu
AA / Halil Demir - Haberler | Güncel

İstanbul merkezli 8 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 30 şüpheliden 26'sı yakalandı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 8 ilde terör örgütü Pkk'ya yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 30 şüpheliden 26'sı yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte PKK adına faaliyette bulundukları ve eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 30 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 26 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgüte ait doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, firari 4 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. ???????

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AA / Halil Demir - Son Dakika Haberleri

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