İstanbul merkezli 6 ilde altın operasyonu; 24 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul merkezli 6 ilde altın operasyonu; 24 gözaltı

İstanbul merkezli 6 ilde altın operasyonu; 24 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 6 ilde 'altın' operasyonu gerçekleştirdi.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 6 ilde 'altın' operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda piyasa değeri 50 Milyon TL 10 bin adet altın ele geçirildi. Haklarında gözaltı kararı bulunan 29 şüpheliden 24'ü yakalanırken, operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, basım yetkisi sadece Darphane Genel Müdürlüğünde bulunan ve Cumhuriyet döneminden bu yana resmi olarak basımı durdurulan "reşat altın", "hamit altın" ve "ata lirası" üreten şebeke ile ilgili çalışma başlattı. Şebekeyi teknik ve fiziki takibe alan ekipler, yasa dışı üretilen altının kuyumcular vasıtasıyla piyasaya sürüldüğünü belirledi. Operasyon için düğmeye basan ekipler İstanbul, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Konya, Kütahya, ve Kayseri'de belirlenen adreslere baskın yaptı. 55 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, hakkında gözaltı kararı bulunan 29 şebeke üyesinden 24'ünü yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 50 milyon TL olan 10 bin adet 'ata lira', 'reşat altın' ve 'hamit altının' ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, diğer 5 kişinin ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi. - İSTANBUL

İstanbul merkezli 6 ilde altın operasyonu; 24 gözaltı
İstanbul merkezli 6 ilde altın operasyonu; 24 gözaltı
İstanbul merkezli 6 ilde altın operasyonu; 24 gözaltı
İstanbul merkezli 6 ilde altın operasyonu; 24 gözaltı
İstanbul merkezli 6 ilde altın operasyonu; 24 gözaltı
İstanbul merkezli 6 ilde altın operasyonu; 24 gözaltı
İstanbul merkezli 6 ilde altın operasyonu; 24 gözaltı
İstanbul merkezli 6 ilde altın operasyonu; 24 gözaltı
İstanbul merkezli 6 ilde altın operasyonu; 24 gözaltı
İstanbul merkezli 6 ilde altın operasyonu; 24 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Demet Şener Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Salih Uçan Şenol Güneş Oğulcan Çağlayan Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İstanbul merkezli 6 ilde altın operasyonu; 24 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 15:48:10. #1.14#

title