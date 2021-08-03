İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ Operasyonu
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İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ Operasyonu

İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ Operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirdikleri FETÖ/PDY Operasyonu kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirdikleri FETÖ/PDY Operasyonu kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde FETÖ/PDY Örgütüne karşı İstanbul merkezli Çorum, Malatya ve Tokat'ta gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

15 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda kişiler gözaltına alındı. Adreslerinde yapılan operasyonda gözaltına alınan kişiler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine getirildi.

Operasyon ile ilgili detaylar ilerleyen saatlerde paylaşılacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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