İstanbul merkezli 3 ilde ruhsatsız taksi duraklarına gece baskını düzenlendi
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İstanbul merkezli 3 ilde ruhsatsız taksi duraklarına gece baskını düzenlendi

02.10.2020 07:33 | Son Güncelleme: 02.10.2020 08:38

Esenyurt'ta 3 taksicinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavganın ardından polis, İstanbul merkezli 3 ilde sabaha karşı ruhsatsız taksi duraklarına baskın düzenledi. Aramalarda çok sayıda silah ele geçirilirken toplam 18 şüpheli gözaltına aldı.

Geçen hafta Esenyurt meydanında bir taksi durağı önünde yaşanan ve 3 taksicinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin de yaralandığı operasyonla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt merkezli Bursa ve Ankara'da olayla ilgisi olduğu gerekçesiyle 22 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

ÇOK SAYIDA TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda önceden belirlenen ruhsatsız taksi durakları ile bazı adreslere baskın yapan polis ekipleri, üç kentte toplam 18 şüpheliyi gözaltına aldı, 4 kişinin de arandığı öğrenildi. Aramalarda çok sayıda tabanca ele geçirildiği bildirildi. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü.

İstanbul merkezli 3 ilde ruhsatsız taksi duraklarına gece baskını düzenlendi

EKMEK BIÇAĞI BULUNDU

Öte yandan, operasyon düzenlenen noktalardan biri de Esenyurt'taki ruhsatsız olduğu belirtilen iki taksi durağı oldu. Operasyon kapsamında polis ekipleri, taksi durağı olarak kullanıldığı öğrenilen konteynerde arama yaptı. Ekipler, ayrıca iki taksiyi daha aradı. Aramalar sonucu, taksilerden birinde bir adet ekmek bıçağı ile 2 adet sopa ele geçirildi. Polis, operasyonla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

İstanbul merkezli 3 ilde ruhsatsız taksi duraklarına gece baskını düzenlendi
İstanbul merkezli 3 ilde ruhsatsız taksi duraklarına gece baskını düzenlendi
İstanbul merkezli 3 ilde ruhsatsız taksi duraklarına gece baskını düzenlendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Halil Aktürk

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