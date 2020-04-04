İSTANBUL-Maskeyi çıkardıktan sonra yüzünüzü nemlendirin
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Recep Tayyip Erdoğan, DHA, Güncel

İSTANBUL-Maskeyi çıkardıktan sonra yüzünüzü nemlendirin

Maskeyi çıkardıktan sonra yüzünüzü nemlendirinİlknur SARGUT-Ömer HASAR/İSTANBUL, (DHA)- Koronavirüsten korunmak adına maskenin düzenli olarak kullanılması gerektiğinin altını çizen Dermatoloji Uzmanı Dr. Hasan Alakbarov, ciltte oluşacak egzama ve alerjik bazı rahatsızlıklara karşı uyardı.

04.04.2020 14:51 | Son Güncelleme: 04.04.2020 14:51
İSTANBUL-Maskeyi çıkardıktan sonra yüzünüzü nemlendirin

Maskeyi çıkardıktan sonra yüzünüzü nemlendirin

İlknur SARGUT-Ömer HASAR/İSTANBUL, (DHA)- Koronavirüsten korunmak adına maskenin düzenli olarak kullanılması gerektiğinin altını çizen Dermatoloji Uzmanı Dr. Hasan Alakbarov, ciltte oluşacak egzama ve alerjik bazı rahatsızlıklara karşı uyardı. Alakbarov, "Maskeyi çıkardığınızda yüzünüzü düzenli olarak nemlendirin" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacak" açıklamasını yapmasının ardından maske kullanımıyla ilgili yeni bir düzenlemeye gidildi. Uzmanlar tarafından koronavirüsten korunmak adına tavsiye edilen maskenin cilt rahatsızlıklarına yol açmaması adına bazı önlemler alınması gerekiyor. Oluşacak tahrişle baş etmenin cilt sağlığını korumak adına önemli olduğuna dikkat çeken İstanbul Aydın Üniversitesi VM Medicalpark Florya Hastanesi'nden Dermatoloji Uzmanı Dr. Hasan Alakbarov önemli uyarılarda bulundu.

Koronavirüsle birlikte maske kullanımının arttığını ve bunun sağlık açısından gerekli bir uygulama olduğunu anlatan Uzm. Dr. Hasan Alakbarov, "Maskeyi uzun süre yüzümüzde tutuyoruz. Bu belli deri rahatsızlıklarına yol açabilir. Daha önceden deride herhangi bir rahatsızlığı olmayan kişilerde maskenin uzun süre yüzde kalmasına bağlı olarak maskede kullanılan malzemeye karşı bir reaksiyon ya da tahriş gelişebilir. Kişiler gün içinde ya da akşam maskeyi çıkardıklarında bu durumu fark ediyor. Bu durum maskenin kalitesine göre değişiklik gösteriyor. Hastalar bazen ciddi reaksiyonlar ile de gelebiliyor" diye konuştu.

"MASKENİZİ ARALIKLARLA DEĞİŞTİRİN"

Maskenin muhakkak kullanılması gerektiğini anlatan Uzm. Dr. Hasan Alakbarov, cildi korumak için alınacak önlemleri ise şöyle sıraladı:

"O nedenle özellikle eve gittiğinizde ciltte oluşan tahrişe karşı cildinizi size uygun bir kremle nemlendirin. Şikayetleriniz daha da artarsa hekiminize başvurabilirsiniz. Yüzünüzde oluşan egzamaya yönelik bir tedavi uygulayabilirsiniz. Öncesinde atopik dermatit deri hastalığı olan kişilerde sürekli maske kullanımına bağlı olarak kuru cilt hastalığının semptonlarında artış görüyoruz. Uygun önlemlerle hekime başvurulabilir. Bu dönemde sıklıkla kullandığınız maskeler egzamanızı artırabilir. Hiçbir rahatsızlığı olmayan kişilerde ise maskenin yapımında kullanılan belli malzemelere karşı derinin tepkisi oluşabilir. Kontakt dermatit dediğimiz hastalık ortaya çıkabilir. O nedenle maskeyle dışarıya çıkıp örneğin alışverişinizi yapıp eve döndükten sonra evde bir hastalık riski yoksa maske takmanız gerekmez. Kalabalık olmayan ortamlarda maske takmanıza gerek yok. Sürekli dışarıda olmak zorundaysanız ve maske kullanıyorsanız belli aralıklarla bunu değiştirmeniz gerekiyor."

"SU VE SABUN YOKSA DEZENFEKTAN KULLANIN"

Dezenfektanların su ve sabuna göre daha fazla egzama riski oluşturduğunu ifade eden Uzm. Dr. Hasan Alakbarov, "İçeriğinde bulunan PH değerleri ciltte kurumalara ve egzamaya yol açıyor. Son zamanlarda egzama şikayetiyle gelen hasta sayımızda da bir artış var. Burada önemli olan şey su ve sabuna ulaşımınız varsa ellerinizi 20 saniye boyunca bununla yıkamanız. Su ve sabuna ulaşamazsanız kolonya ya da dezenfektan kullanmalısınız. Evde ise ellerinizi mutlaka düzenli olarak nemlendirin. Dışarıda hijyen açısından sıvı sabun kullanmalısınız. Ancak evinizde kalıp sabun kullanabilirsiniz" uyarısında bulundu.

Kaynak: DHA

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