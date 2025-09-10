Haberler

İstanbul MALTEPE su kesintisi! 10-11 Eylül İSKİ Maltepe su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İSKİ Maltepe su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 10 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Maltepe ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 10 Eylül İstanbul Maltepe su kesintisi saatleri...

MALTEPE SU KESİNTİSİ

İSKİ Maltepe su kesintisi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: YALI MAH.

Arıza Açıklaması: ELEKTRIK ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 10.09.2025 14:52:15

Tahmini Bitiş Tarihi: 10.09.2025 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul MALTEPE su kesintisi! 10-11 Eylül İSKİ Maltepe su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
500
