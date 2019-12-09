İstanbul Küçükler İl Birinciliği Satranç Turnuvası Kartal'da gerçekleştirildi

09.12.2019 13:13 | Son Güncelleme: 09.12.2019 13:18

Kartal Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nün organizasyonuyla; 2019 İstanbul Küçükler Satranç İl Birinciliği, 07-08 Aralık 2019 tarihleri arasında Kartal Belediyesi hizmet binasında 400 sporcunun katılımıyla düzenlendi. Çocuk sporcuların büyük ilgi gösterdiği ve 7-12 yaş arası toplam 12 kategoride karşılaşmaların yapıldığı turnuvanın açılışını, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel yaptı.



"Satranca ilgi duyan herkesi Kartal Belediyesi Satranç Akademisi'ne bekliyoruz"



Başkan Gökhan Yüksel yaptığı konuşmada hafta sonu olmasına ve güzel havaya denk gelmesine rağmen çocuklarını satranç oynamaları için turnuvaya getiren anne ve babalara teşekkür etti. Çocukların heyecanına ortak olduğunu ifade eden Kartal Belediye Başkanı, "Satranç ile ilgilenen kardeşlerime mutlaka tavsiye ediyorum. Kartal Belediyesi'nin kurduğu Satranç Akademisi'ni mutlaka ziyaret edin. Kartallı satranç sporcuları zaten bunun farkında; ama Kartal'ın dışından gelen aileleri de Kartal Satranç Akademisi'ne bekliyoruz. Kartal Belediyesi olarak Kartal'daki bütün okullara satranç ile ilgili odalar, akıl oyunları sınıfları kurmaya çalışıyoruz. O yüzden satranca ilgi duyan aileleri de Kartal'a bekliyoruz. Sportmenliği, dostluğu, kardeşliği ortaya koyan sporcu kardeşlerime başarılar diliyorum. Satranç bizim hayatımızda hep var ve var olacak. Kartal'da satranç sporu ile ilgili faaliyetlerimiz devam edecek. Satranç Akademisi'nde hem milli sporcularımız var, hem de federasyondan hocalarımız var. O yüzden bu minik kardeşlerimize doğru örnek olmaya çalışıyoruz.



Ben inanıyorum ki içlerinden milli sporcular çıkacak. Bizi temsil edecekler. Herkese başarılar diliyor ve aileleri kutluyorum. Çocuklarını bu hafta sonu buraya getirdikleri için teşekkür ediyorum" dedi.



Konuşmaların ardından turnuvanın ilk hamlesini Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel yaparak turnuvanın açılışını gerçekleştirdi. Toplam 400 çocuğun yarıştığı turnuva 2 gün boyunca devam etti. Heyecanlı maçlara sahne olan turnuva boyunca Kartal Belediye binasında aileler ağırlandı. Çay ve kahve ikramının yapıldığı turnuvada 7 ila 12 yaş arası çocuklar kızlar ve erkekler olarak gruplara ayrıldı ve toplam 12 farklı kategoride maçlar düzenlendi. 08 Mart Pazar günü saat 18.30'da biten turnuvada kategorilerinde ilk 3 sıraya girenler ödüllendirildi. Turnuvada dereceye girenlerin ödülleri, başta Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel olmak üzere Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları tarafından minik sporculara verildi.



400 minik oyuncunun satranç tahtası üzerinde hünerlerini sergiledikleri turnuvada dereceye giren isimler ve kategorileri şöyle:



7 yaş açık kategorisi erkekler: 1. Ahmet Kaan Kara 2. Çınar Ali Toğaç 3. Atilla Kurtul



7 yaş açık kategorisi kızlar: 1. Asya Su Süner 2. Bilge Merey 3. Esil Bağbaşı



8 yaş açık kategorisi erkekler: 1. Furkan Mehmet Tütüncü 2. Batuhan Tırnavalı 3. Emir Hakan Gül



8 yaş açık kategorisi kızlar: 1. Yula Shiho Özduru 2. Heja Dicle Fırat 3. Öznür Yeğin



9 yaş açık kategorisi erkekler: 1. Burak Kayış 2. Kuzey Çetinkaya 3. Mert Mustafa Aydın



9 yaş açık kategorisi kızlar: 1. Yudum Çağla Şahin 2. Ece Melis Polat 3. Işıl Alpaslan



10 yaş açık kategorisi erkekler: 1. Ali Tunalı 2. Ahmet İbrahim Doğru 3. Faruk Ömer Aslan



10 yaş açık kategorisi kızlar: 1. Nil Çokgezen 2. Melek Özaydınlı 3. Nil Tokat



11 yaş açık kategorisi erkekler: 1. Mehmet Şensöz 2. Toprak Karun 3. Arda Fahri Kıroğlu



11 yaş açık kategorisi kızlar: 1. Bilge Cengiz 2. Eda Zeynep Altıparmak 3. Defne Fidancı



12 yaş açık kategorisi erkekler: 1. Aras Toprak Karabay 2. Serhan Ege Yıldız 3. Doğa Burak Şahin



12 yaş açık kategorisi kızlar: 1. Ceyla Doğan 2. Ebrar Sarı 3. Zeynep Bedriye Efeoğlu - İSTANBUL

Kaynak: İHA