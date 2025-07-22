İstanbul KÜÇÜKÇEKMECE su kesintisi! 22-23 Temmuz İSKİ Küçükçekmece su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul KÜÇÜKÇEKMECE su kesintisi! 22-23 Temmuz İSKİ Küçükçekmece su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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İSKİ Küçükçekmece su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 22 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Küçükçekmece ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 22 Temmuz İstanbul Küçükçekmece su kesintisi saatleri...

Küçükçekmece su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 22 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 22 Temmuz İstanbul su kesintisi saatleri...

KÜÇÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: ATAKENT MAH

Arıza Açıklaması: BEDAŞ ENERJI KESINTISI

Başlama Tarihi: 22.07.2025 16:22:51

Tahmini Bitiş Tarihi: 22.07.2025 18:30

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul KÜÇÜKÇEKMECE su kesintisi! 22-23 Temmuz İSKİ Küçükçekmece su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

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