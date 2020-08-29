İstanbul konserleri: Konserler başladı mı? İstanbul Harbiye Açık Hava Konserleri 2020 listesi İstanbul konserleri ne zaman başlıyor sorusunu araştıranlar için İstanbul konser listesi haberimizde. Koronavirüs tedbirlerinin bir kısmı, normalleşme süreci kapsamında kaldırıldı, böylelikle Harbiye Açık Hava'da konserler başladı. Peki, Harbiye Açık Hava'da kimin konseri var?

İstanbul'un önemli konser alanlarında olan Harbiye Açık Hava'da konserler başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda birbirinden ünlü isimler konser verecek. Harbiye Açık Hava'da alınan koronavirüs önlemleri neler? İSTANBUL KONSERLERİ LİSTESİ İBB Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda, koronavirüs sürecinde ilk konserler başladı. Harbiye'de sahne alacak isimler şöyle: 28 Ağustos Cuma/ Yıldız Tilbe 29 Ağustos Cumartesi/ Linet 30 Ağustos Pazar/ Yıldız Tilbe 31 Ağustos Pazartesi/ Berkay 2 Eylül Çarşamba/ Gazapizm 4 Eylül Cuma/ Sertab Erener 5 Eylül Cumartesi/ Mabel Matiz 12 Eylül Cumartesi/ Yıldız Tilbe 14 Eylül Pazartesi/ Yıldız Tilbe 17 EylülPerşembe/ Teoman 18 Eylül Cuma/ Murat Boz 19 Eylül Cumartesi/ Kaan Sekban Saçmalar 21 Eylül Pazartesi/ Amadeus 22 Eylül Salı/ Amadeus 23 Eylül Çarşamba/ Haluk Levent 24 Eylül Perşembe/ MFÖ 25 Eylül Cuma/ Yıldız Tilbe 26 Eylül Cumartesi/ Mustafa Sandal 28 Eylül Pazartesi/ Simge 30 Eylül Çarşamba/ Teoman 1 Ekim Perşembe/ Teoman 2 Ekim Cuma/ Murat Boz 3 Ekim Cumartesi/ Göksel 4 Ekim Pazar/ Murat Boz 6 Ekim Salı/ Söz & Müzik Tan Taşçı 7 Ekim Çarşamba/ Ezginin Günlüğü 40 Yıllık Şarkılar 8 Ekim Perşembe/ Selami Şahin – Semi Jazz KONSERLERDE HANGİ ÖNLEMLER ALINDI? Konser başlamadan önce bazı tedbirler alındı. Koltuklar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı temizlik görevlileri tarafından dezenfektan ile temizlendi. İzleyiciler arasındaki iki koltuk boş bırakılarak sosyal mesafe oluşturuldu. Konser alanına gelenlerin kapıda ateşleri ölçüldü, maskesi olmayanlara görevliler tarafından maske verildi. Yiyecek içecek de yasak.