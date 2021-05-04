İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'ndeki 4 ilde öğle saatlerine kadar sağanak yağış tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi'ndeki 4 ilde öğle saatlerine kadar sağanak yağış tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde parçalı, doğusunda yer yer çok bulutlu hava öngörülüyor.

İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde öğle saatlerine kadar sağanak yağış bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği bölgede, rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu