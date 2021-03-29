İstanbul kırmızı mı? İstanbul risk haritası turuncu mu?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul kırmızı mı? İstanbul risk haritası turuncu mu?

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
İstanbul kırmızı mı? İstanbul risk haritası turuncu mu?

İstanbul'un koronavirüs renk durumu merak edilirken renk haritasının hangi renk olduğu araştırıldı. Peki, ? İstanbul risk haritası turuncu mu, kırmızı mı?

A Milli Takım'da 4 futbolcu daha kadrodan çıkarıldı, 3 yeni isim eklendi
A Milli Takım'da 4 futbolcu daha kadrodan çıkarıldı, 3 yeni isim eklendi
Son Dakika! Türkiye'de yapılan koronavirüs aşı miktarı 15 milyonu geçti
Son Dakika! Türkiye'de yapılan koronavirüs aşı miktarı 15 milyonu geçti

Koornavirüs pandemisi döneminde düzenlenen risk haritasında İstanbul'un hangi renk olduğu merak ediliyor. İstanbul kırmızı mı? İstanbul risk haritası turuncu mu? İşte, merak edilen soruların yanıtları…

İSTANBUL KIRMIZI MI?

İstanbul 29 Mart itibariyle turuncu risk kategorisinde yer alıyor. İstanbul'un renginin kırmızı olup olmayacağı ise resmi makamlardan açıklama gelmedi.

İstanbul kırmızı mı? İstanbul risk haritası turuncu mu?
SEO Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
SEO Editörü
Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali İhsan Su Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Sezen Aksu Şeyma Subaşı Murat Dalkılıç Birkan Sokullu
Spor Mesut Bakkal İsmail Kartal Sergen Yalçın Nihat Özdemir Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Petrol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul kırmızı mı? İstanbul risk haritası turuncu mu? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 19:14:38. #1.14#
title