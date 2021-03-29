İstanbul kırmızı mı? İstanbul risk haritası turuncu mu?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
İstanbul'un koronavirüs renk durumu merak edilirken renk haritasının hangi renk olduğu araştırıldı. Peki, ? İstanbul risk haritası turuncu mu, kırmızı mı?
Koornavirüs pandemisi döneminde düzenlenen risk haritasında İstanbul'un hangi renk olduğu merak ediliyor. İstanbul kırmızı mı? İstanbul risk haritası turuncu mu? İşte, merak edilen soruların yanıtları…
İSTANBUL KIRMIZI MI?
İstanbul 29 Mart itibariyle turuncu risk kategorisinde yer alıyor. İstanbul'un renginin kırmızı olup olmayacağı ise resmi makamlardan açıklama gelmedi.