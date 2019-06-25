İstanbul Kids Fashion ziyarete açılıyor

0-16 yaş arası grubu sonbahar-kış sezonu çocuk hazır giyim, aksesuar, ev teksitili ve mobilya tasarımlarının sergileneceği fuara, Rusya, Ukrayna, Cezayir, Tunus, Irak, Filistin, Mısır ve Lübnan başta olmak üzere 80 ülkeden 5 binin üzerinde profesyonel ziyaretçinin katılımı bekleniyor.

Bebek ve çocuk sektörünün kalbinin attığı fuar olan İstanbul Kids Fashion, 26 Haziran'da İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını ziyarete açmaya hazırlanıyor. Sektörün trendlerine uygun olarak kış ve yaz mevsimleri olmak üzere yılda iki kez düzenlenen İstanbul Kids Fashion'a; ALG Life, Babydoll, Baby Mio, Bebüş, Best Kids, Boinç, Cantoy, Cigit Kids, Elsima, Funny Baby, Kitti, Marions, Melcan, Moonstar, Nanica, NK Kids ve Pamina gibi sektörün lokomotifi olan 200 marka katılım sağlıyor. Fuarda 0-16 yaş grubu için 2019&2020 sonbahar-kış sezonuna yönelik bebek çocuk giyim, abiye, pijama, iç çamaşırı, çorap, aksesuar, ev tekstili, mobilya gibi tüm alt sektörlerden ürünler sergilenecek.

Fuara sayılı gün kala değerlendirme yapan İstanbul Kids Fashion Fuar Direktörü Hatice Dinçer, sektörün en büyük ve uzun soluklu uluslararası nitelikteki Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı'na Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Azerbaycan gibi BDT ülkeleri ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerini de içeren 80'in üzerinde ülkeden 5 binin üzerinde ticari alıcı beklediklerini söyledi. İstanbul Kids Fashion'ın bebek çocuk modasına yön veren uluslararası bir fuar olduğunun altını çizen Dinçer, sektörün son dönemde ülkemizde ve dünyada yükselişini sürdürdüğüne dikkat çekti. İstanbul Kids Fashion fuarının, özellikle Türkiye'de fark yaratan çocuk giyim markalarına ev sahipliği yaparken, geniş yelpazede ürün dağılımına da sahip olduğunu belirtti.

İstanbul Kids Fashion fuarı, ziyaretçilerin ilgisini çekecek yaratıcı etkinliklere de ev sahipliği yapacak. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek Deri, Tekstil ve Seramik (DTS) alanlarını Tasarım Merkezi olarak tek çatı altında birleştiren Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Saniye Çiğdem Koçak ve öğrencileri, 4 gün süreyle Kumaş Workshop Alanı'nda keçe aksesuar ve batik boyama uygulamaları gerçekleştirecek. Aynı alanda İstanbul Kids Fashion katılımcısı Pamina Giyim Tekstil tarafından sağlanan kumaşlarla yaratıcı çalışmalar yapılırken, dileyen ziyaretçiler duvar ve masalarda yer alan henüz renklendirilmemiş çocuk koleksiyonlarını alanda verilecek boyalarla renklendirerek kendi İstanbul Kids Fashion koleksiyonlarını oluşturma şansı bulacaklar.

Kaynak: Bültenler