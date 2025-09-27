Haberler

İstanbul KARTAL su kesintisi! 27-28 Eylül İSKİ Kartal su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul KARTAL su kesintisi! 27-28 Eylül İSKİ Kartal su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
İSKİ Kartal su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 27 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Kartal ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 27 Eylül İstanbul Kartal su kesintisi saatleri...

Kartal su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 27 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 27 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri...

KARTAL SU KESİNTİSİ

İSKİ Kartal su kesintisi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: CUMHURİYET MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ

Başlama Tarihi: 27.09.2025 13:20:20

Tahmini Bitiş Tarihi: 27.09.2025 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

---

Etkilenen Mahalle: HÜRRİYET MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ

Başlama Tarihi: 27.09.2025 13:20:20

Tahmini Bitiş Tarihi: 27.09.2025 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

Onur BAYRAM - Gündem
Haberler.com
500

