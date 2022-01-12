İSTANBUL (Haberler.com) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'da; yağmur şeklinde olması beklenen yağışların Marmara'nın doğusu, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Muğla, Konya, Karaman, Çankırı, Amasya, Giresun, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. İstanbul kar yağışı ne zaman? İşte, detaylar…

İSTANBUL KAR YAĞIŞI NE ZAMAN?

Yurdun birçok yerinde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edilirken, İstanbul'da da beklenen kar yağışı kentin yüksek noktalarında başladı. Silivri ve Çatalca'nın köylerinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Çatalca Çakıl Mahallesi'nde ve Silivri'ni bazı köylerinde beyaz örtünün yolları kapladığı görüldü. Çatalca - Binkılıç yolunda ise bir tır, kar yağışı nedeniyle kayarak yoldan çıktı.

"ÇOK ACİL BİR İŞİNİZ YOKSA DIŞARI ÇIKMAYIN"

CNN Türk canlı yayınına katılan Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbulluları bu akşam saatleri için uyardı. Şen, "Hissedilen sıcaklık eksi değerlere kadar düştü. Çamlıca'da dün dediğimiz saatlerde kar yağışı başladı. Bugün akşama kadar devam edecek kar yağışı. Şehir içinde örtü kalınlığı 2-3 santimi pek geçmez, Çamlıca'da da 5-6 santim kadar olacaktır. Bu kar öğleye ve akşama doğru daha da hızlanacak ve etkili olacak. Yarın da öğlene kadar İstanbul'da kar olacak. Yüksek semtlerde oturanlar çok acil bir işleri yoksa dışarı çıkmasınlar çünkü dönüşleri çok zor olacak. Kış lastiği olmayanlar da araçlarıyla dışarı çıkmasınlar" uyarısında bulundu.

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