İstanbul KAĞITHANE elektrik kesintisi! 23 Temmuz Kağıthane elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Kağıthane elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 23 Temmuz günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kağıthane elektrik kesintisi listesi yayınlandı:

2025-07-24 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah ATA, AY, BATUHAN, BURAK, DEHA, DİLAVER, DİRLİK, ENSAR, FAZİLET, FERHAN, FERMAN, GAYE, GAZİ, GÖLCÜK, GÜNAL, GİRNE, HALAY, HALİÇ, HASDAL, HAZAL, HENDEK, HUZUR, HİLAL, KARAMAN, KARYAĞDI ÇIKMAZI, KAYMAK, MENZİL, OSMANGAZİ, SAFA, SEHER, SENA, SERDAR, TAÇ, YAZGI, YAZICI, YAĞMUR, ÇETİNKAYA, ÖZDEMİR, İNCİÇİÇEĞİ, ŞEHİT DURSUN BAKAN sk bölgelerinde 24/07/2025 09:00:00 - 24/07/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-24 09:30:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah EVLİYA, HİKAYE, KADER, MAYIS, MAYIS ÇIKMAZI, NİSAN, SANTRAL, SİVAS sk bölgelerinde 24/07/2025 09:30:00 - 24/07/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-25 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah AKADEMİ, AKMAR, GÜLYAYLA, KAYA ARA, KAZANCI, SELVİ, ÇAYELİ, İHLAS, ŞEHNAZ sk // SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah KEMERBURGAZ sk bölgelerinde 25/07/2025 09:00:00 - 25/07/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.