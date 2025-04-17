İstanbul KAĞITHANE elektrik kesintisi! 17 Nisan Kağıthane elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Kağıthane elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 17 Nisan günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-04-17 00:00:00 - 07:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YAHYA KEMAL mah KONYA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 23 TEMMUZ, BÜYÜKDERE, DERGİLER, HABERLER, HİKAYE, KELEBEK ÇIKMAZI, KESKİN KALEM, MATBUAT, MİTHAT ULU ÜNLÜ, SAĞLAM FİKİR, YAZARLAR, ZİNCİRLİDERE, ŞAİRLER, ŞENLİK sk / GÜLBAHAR mah DERİN sk bölgelerinde 17/04/2025 00:00:00 - 17/04/2025 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-04-17 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah ATAKÇİL, GÜROL, KEHRİBAR, KUZULU, NİŞANE, ÇAĞLAR sk bölgelerinde 17/04/2025 09:00:00 - 17/04/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-04-17 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah DÜNÜR, GEBZELİ, GÖRGÜLÜ, ÇAĞLAR sk bölgelerinde 17/04/2025 09:00:00 - 17/04/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.