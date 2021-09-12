Kadıköy'de gürültü kirliliğine karşı farkındalık çalışmaları devam ediyor - Haberler
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Kadıköy'de gürültü kirliliğine karşı farkındalık çalışmaları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Onur Hamzaoğlu - Haberler | Genel

Kadıköy'de gürültü kirliliğine karşı farkındalık çalışmaları devam ediyor Kadıköy Belediyesi, ilçeye özellikle son zamanlarda artan yoğun rağbet ile birlikte oluşan gürültü kirliliğine karşı bir farkındalık projesi gerçekleştirmişti.

Kadıköy'de gürültü kirliliğine karşı farkındalık çalışmaları devam ediyor

İSTANBUL - Kadıköy Belediyesi, ilçeye özellikle son zamanlarda artan yoğun rağbet ile birlikte oluşan gürültü kirliliğine karşı bir farkındalık projesi gerçekleştirmişti. Proje kapsamında Kadıköylü sanatçılar sokaklarda sergiledikleri performans gösterileri ile gürültü kirliliğine karşı dikkat çekmeye devam ediyor.

Koronavirüs tedbirlerinin azaltılması ve yeni normale geçişle birlikte, kent içi hareketliliğin merkezi haline gelen Kadıköy'e rağbet arttı. Son zamanlarda gürültü kirliğinin artması ile birlikte belediye ve performans sanatçıları proje gerçekleştirdi. Kadıköy'ün Osmanağa Mahallesinin gürültü kirliğinin fazla olduğu 4 ayrı sokakta performans gösterileri devam ediyor.

Kadıköylü Batur Tak, "Kadıköylü sanatçılarla birlikte Kadıköy Belediyesi bir farkındalık çalışması başlattı. Gürültü kirliliğine karşı bu çalışma bu hafta da Osmanağa Mahallesi'nde devam ediyor. Gürültü kirliliğine karşı yapılan bu çalışmada yasaklama yapılmadan herhangi bir kısıtlama yapılmadan farkındalık çalışmasıyla bu atölyeyi yapmak istedik" dedi.

Kadıköy'de yaşanan gürültü kirliliğine karşı şikayetlerini dile getiren Esin Aslan, "Biz performans ekibi olarak Kadıköylü sanatçılar olarak böyle bir projeyi Kadıköy Belediyesi'nin araştırmaları üzerine gerçekleştirdik. Ortak bir çalışma yaptık. Derdimiz insanların Kadıköy'e gelip içmesi, eğlenmesi ya da mutlu olmasıyla ilgili bir sıkıntı değil. ya da esnaflarımızla ilgili bir sıkıntı değil. Yani saat 12 ye kadar içebiliyorsunuz, 1'e kadar eğlenebiliyorsunuz. Ama kapı önlerinde şişe kırmalar, başkasının kapısının önünde oturup on beş yirmi kişi fark etmez, ciddi anlamda naralarla konuşmalar, bağırmalar, kavgalar etmeler bunlar artık en üst seviyelere geldi. Çünkü Kadıköy bir cazibe merkezi. Mutluyuz şikayetçi değiliz. Güzel insanlar gelsin, hep beraber eğlenelim ama Kadıköy'ün bir ruhu var. Bu ruhu bozmadan, orada yaşayan o nezih insanları, yaşlısı, genci, çocuklusu, ailesi bunları da düşünerekten hareket etmeliyiz. Yaşadığımız yerde nasıl yapıyorsak bu sokakta da öyle hareket etmeliyiz diyoruz. Yani istediğiniz belli bir saat vardır limit 12 ye kadar zaten herkes uyanık bir şekilde ama lütfen on ikiden sonra da olsa birazcık daha saygılı olunması. Buna duyarlı olmak, başka bir amacı yok bu performansın. Bizler de burada yaşayan insanlarız. Bu nedenle bu performansı gerçekleştirdik. Kadıköy hepimizin. Lütfen duyarlı olalım" şeklinde konuştu.

Kadıköy'de gürültü kirliliğine karşı farkındalık çalışmaları devam ediyor

Kadıköy'de gürültü kirliliğine karşı farkındalık çalışmaları devam ediyor

Kadıköy'de gürültü kirliliğine karşı farkındalık çalışmaları devam ediyor

Kadıköy'de gürültü kirliliğine karşı farkındalık çalışmaları devam ediyor

Kadıköy'de gürültü kirliliğine karşı farkındalık çalışmaları devam ediyor

Kadıköy'de gürültü kirliliğine karşı farkındalık çalışmaları devam ediyor

Kadıköy'de gürültü kirliliğine karşı farkındalık çalışmaları devam ediyor
İhlas Haber Ajansı / Onur Hamzaoğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kadıköy'de gürültü kirliliğine karşı farkındalık çalışmaları devam ediyor - Haberler
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