İSTANBUL-KADIKÖY'DE DEĞNEKÇİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI - Haberler
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İSTANBUL-KADIKÖY'DE DEĞNEKÇİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KADIKÖY'de sokak üzerinde değnekçilik yapan bir kişi, sivil trafik ekiplerine suç üstü yakalandı.

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - KADIKÖY'de sokak üzerinde değnekçilik yapan bir kişi, sivil trafik ekiplerine suç üstü yakalandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sivil trafik ekiplerinin Kadıköy'de yaptığı denetimlerde Söğütlüçeşme Mahallesi Beyciğim Sokak üzerinde değnekçilik yapan kişiler olduğu belirlendi. Sokak üzerine otomobillerini park etmek isteyen sivil trafik ekiplerinin yanına gelen bir kişi, otopark ücreti istedi.

Suçüstü yakalanan Recep B., adli işlemleri yapılmak üzere Kadıköy İskele Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Değnekçinin suçüstü yakalandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İSTANBUL-KADIKÖY'DE DEĞNEKÇİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

İSTANBUL-KADIKÖY'DE DEĞNEKÇİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

İSTANBUL-KADIKÖY'DE DEĞNEKÇİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

İSTANBUL-KADIKÖY'DE DEĞNEKÇİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

İSTANBUL-KADIKÖY'DE DEĞNEKÇİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

İSTANBUL-KADIKÖY'DE DEĞNEKÇİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

İSTANBUL-KADIKÖY'DE DEĞNEKÇİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Trafik Denetleme, Söğütlüçeşme, Kadıköy, Polis, Güncel, Haberler

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