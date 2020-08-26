İSTANBUL-JAMES JEFFREY SURİYELİ MUHALİFLERLE GÖRÜŞÜYOR
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İSTANBUL-JAMES JEFFREY SURİYELİ MUHALİFLERLE GÖRÜŞÜYOR

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey İstanbul'da Suriyeli muhalif örgüt liderleriyle görüşüyor.

26.08.2020 15:54 | Son Güncelleme: 26.08.2020 16:00

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey İstanbul'da Suriyeli muhalif örgüt liderleriyle görüşüyor.

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Jeffrey, Beşiktaş'ta bulunan otelde yaklaşık bir saat önce Suriyeli muhalif gruplardan biri ile görüştü. Grubun ayrıldığı sırada otele James Jeffrey ile görüşmek üzere Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Nasır El Hariri'nin de aralarında olduğu başka bir heyet daha geldi. Jeffrey'in akşam saatlerinde Ankara'ya gitmesi bekleniyor. James Jeffrey'in Ankara'da da bir dizi temaslarda ve resmi ziyaretlerde bulunacağı öğrenildi.

İSTANBUL-JAMES JEFFREY SURİYELİ MUHALİFLERLE GÖRÜŞÜYOR

Kaynak: DHA

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