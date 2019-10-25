İstanbul-istiklal caddesi'nde şüpheli çanta alarmı, cadde kapatıldı
Hüseyin COŞKUN-İlkay DİKİCİ/İSTANBUL DHAİstiklal Caddesi, Galatasaray Meydanı'nda bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi.
25.10.2019 23:18
Hüseyin COŞKUN-İlkay DİKİCİ/İSTANBUL DHA
İstiklal Caddesi, Galatasaray Meydanı'nda bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi. Polis, caddeyi yaya trafiğine kapattı. Olay yerine bomba imha uzmanı polisler yönlendirildi.
Kaynak: DHA
VİDEO: İstanbul-istiklal caddesi'nde şüpheli çanta alarmı, cadde kapatıldı