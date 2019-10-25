İstanbul-istiklal caddesi'nde şüpheli çanta alarmı, cadde kapatıldı

İstanbul-istiklal caddesi'nde şüpheli çanta alarmı, cadde kapatıldı

Hüseyin COŞKUN-İlkay DİKİCİ/İSTANBUL DHAİstiklal Caddesi, Galatasaray Meydanı'nda bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi.

25.10.2019 23:18
İstanbul-istiklal caddesi'nde şüpheli çanta alarmı, cadde kapatıldı

Hüseyin COŞKUN-İlkay DİKİCİ/İSTANBUL DHA

İstiklal Caddesi, Galatasaray Meydanı'nda bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi. Polis, caddeyi yaya trafiğine kapattı. Olay yerine bomba imha uzmanı polisler yönlendirildi.

Kaynak: DHA

VİDEO: İstanbul-istiklal caddesi'nde şüpheli çanta alarmı, cadde kapatıldı
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