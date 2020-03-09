İSTANBUL-İSTİKLAL CADDESİ'NDE GÖZALTINA ALINAN 34 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI
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İstiklal Caddesi, Emekçi, 8 Mart, Polis, Güncel

İSTANBUL-İSTİKLAL CADDESİ'NDE GÖZALTINA ALINAN 34 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Sıraselviler Caddesi'nde toplanan kalabalık yürüyüşe geçtiği sırada polis, grubun önüne geçerek müdahalede bulunmuş ve 34 kişi gözaltına alınmıştı.

09.03.2020 12:38 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:44
İSTANBUL-İSTİKLAL CADDESİ'NDE GÖZALTINA ALINAN 34 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Sıraselviler Caddesi'nde toplanan kalabalık yürüyüşe geçtiği sırada polis, grubun önüne geçerek müdahalede bulunmuş ve 34 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 34 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle dün akşam İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yapmak isteyen gruba polis izin vermedi. Sıraselviler girişinde grubun önünü kesen polis, grubun dağılması için anonslar yaptı. Ardından polis dağılmayan gruba müdahale etti. Müdahalede 34 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan 32 kadın ve 2 erkeğin emniyetteki ifadelerinin ardından serbest kaldığı bildirildi.

İSTANBUL-İSTİKLAL CADDESİ'NDE GÖZALTINA ALINAN 34 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Kaynak: DHA

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İSTANBUL-İSTİKLAL CADDESİ'NDE GÖZALTINA ALINAN 34 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

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