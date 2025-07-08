İstanbul İSKİ su kesintisi! 8-9 Temmuz İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 8 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 8 Temmuz İstanbul su kesintisi saatleri...
İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 8 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 8 Temmuz İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL SU KESİNTİSİ 8 TEMMUZ
Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
BAŞAKŞEHİR
Etkilenen Mahalle: ALTINŞEHİR MAH
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ
Başlama Tarihi: 08.07.2025 10:52:47
Tahmini Bitiş Tarihi: 8.07.2025 17:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
BEYKOZ
Etkilenen Mahalle: GÖZTEPE MAH
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 08.07.2025 09:49:34
Tahmini Bitiş Tarihi: 8.07.2025 17:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
BEŞİKTAŞ
Etkilenen Mahalle: NİSBETİYE MAH
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 08.07.2025 15:53:59
Tahmini Bitiş Tarihi: 8.07.2025 18:30
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
SİLİVRİ
Etkilenen Mahalle: SELİMPAŞA MERKEZ MAH
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI
Başlama Tarihi: 08.07.2025 14:23:31
Tahmini Bitiş Tarihi: 8.07.2025 18:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185