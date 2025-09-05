İstanbul İSKİ su kesintisi! 5-6 Eylül İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 5 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 5 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL SU KESİNTİSİ 5 EYLÜL
Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
ARNAVUTKÖY
Etkilenen Mahalle: NENEHATUN MAH.
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 05.09.2025 15:39:47
Tahmini Bitiş Tarihi: 5.09.2025 17:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
BAYRAMPAŞA
Etkilenen Mahalle: İSMETPAŞA MAH.
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 05.09.2025 15:20:56
Tahmini Bitiş Tarihi: 5.09.2025 17:30
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
BAŞAKŞEHİR
Etkilenen Mahalle: BAHÇEŞEHİR 1.KISIM MAH.
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 05.09.2025 14:32:03
Tahmini Bitiş Tarihi: 5.09.2025 18:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185