İstanbul İSKİ su kesintisi! 27-28 Mayıs İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 27 Mayıs günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 27 Mayıs İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 27 MAYIS

Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ARNAVUTKÖY

Etkilenen Mahalle: ÖMERLİ MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 27.05.2025 15:13:48

Tahmini Bitiş Tarihi: 27.05.2025 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

BEŞİKTAŞ

Etkilenen Mahalle: KURUÇEŞME MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 27.05.2025 16:17:28

Tahmini Bitiş Tarihi: 27.05.2025 19:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

KADIKÖY

Etkilenen Mahalle: RASİMPAŞA MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 27.05.2025 11:56:57

Tahmini Bitiş Tarihi: 27.05.2025 17:30

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

KAĞITHANE

Etkilenen Mahalle: HAMİDİYE MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 27.05.2025 13:12:36

Tahmini Bitiş Tarihi: 27.05.2025 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

SULTANGAZİ

Etkilenen Mahalle: 50.YIL MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 27.05.2025 15:32:26

Tahmini Bitiş Tarihi: 27.05.2025 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185