İstanbul İSKİ su kesintisi! 26-27 Haziran İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 26 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 26 Haziran İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 26 HAZİRAN

Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ATAŞEHİR

Etkilenen Mahalle: FETİH MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 26.06.2025 12:16:51

Tahmini Bitiş Tarihi: 26.06.2025 17:30

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

BEYLİKDÜZÜ

Etkilenen Mahalle: KAVAKLI MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ

Başlama Tarihi: 26.06.2025 11:37:38

Tahmini Bitiş Tarihi: 26.06.2025 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

GÜNGÖREN

Etkilenen Mahalle: MEHMET NESİH ÖZMEN MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 26.06.2025 15:07:55

Tahmini Bitiş Tarihi: 26.06.2025 19:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185