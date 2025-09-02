İstanbul İSKİ su kesintisi! 2-3 Eylül İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 2 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 2 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL SU KESİNTİSİ 2 EYLÜL
BÜYÜKÇEKMECE
Etkilenen Mahalle: MURAT ÇEŞME MAH.
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 02.09.2025 16:02:47
Tahmini Bitiş Tarihi: 2.09.2025 19:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 18
BAŞAKŞEHİR
Etkilenen Mahalle: BAHÇEŞEHİR 2.KISIM MAH.
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 700 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 02.09.2025 09:27:49
Tahmini Bitiş Tarihi: 2.09.2025 19:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
BEYOĞLU
Etkilenen Mahalle: KATİP MUSTAFA CELEBİ MAH.
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 1000 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 02.09.2025 13:39:52
Tahmini Bitiş Tarihi: 2.09.2025 17:30
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185