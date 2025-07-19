İstanbul İSKİ su kesintisi! 19-20 Temmuz İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul İSKİ su kesintisi! 19-20 Temmuz İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 19 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 19 Temmuz İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 19 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 19 Temmuzİstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 19 TEMMUZ

Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BEYOĞLU

Etkilenen Mahalle: GÜMÜŞSUYU MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 19.07.2025 15:20:08

Tahmini Bitiş Tarihi: 19.07.2025 20:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

KADIKÖY

Etkilenen Mahalle: CADDEBOSTAN MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 19.07.2025 13:36:46

Tahmini Bitiş Tarihi: 19.07.2025 17:30

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

ÜSKÜDAR

Etkilenen Mahalle: ÜNALAN MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ŞEBEKE HATTI VANA ARIZASI

Başlama Tarihi: 19.07.2025 14:35:35

Tahmini Bitiş Tarihi: 19.07.2025 17:30

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

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