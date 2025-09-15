Haberler

İstanbul İSKİ su kesintisi! 15-16 Eylül İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul İSKİ su kesintisi! 15-16 Eylül İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 15 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 15 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 15 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 15 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 15 EYLÜL

Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

FATİH

Etkilenen Mahalle: HIRKA-İ ŞERİF MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 15.09.2025 17:17:35

Tahmini Bitiş Tarihi: 15.09.2025 19:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

MALTEPE

Etkilenen Mahalle: AYDINEVLER MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 15.09.2025 16:24:25

Tahmini Bitiş Tarihi: 15.09.2025 19:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

ŞİLE

Etkilenen Mahalle: ÇAVUŞ MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 15.09.2025 13:33:12

Tahmini Bitiş Tarihi: 15.09.2025 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul İSKİ su kesintisi! 15-16 Eylül İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'dan dünyaya seslendi: İsrail durdurulmalı, bunu engelleyecek imkanlarımız var

Katar'dan dünyaya mesaj! İsrail için bu ifadeyi ilk kez kullandı
CHP'den 'erteleme' kararına ilk yorum: Bu davaları açanlar üyemiz değil

CHP'den "erteleme" kararına ilk yorum
Çocuğunun yanında babaya bu yapılır mı? Herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketliyor

İnfial yaratan görüntü! Herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketliyor
Kulüp yöneticisinden Arda Güler hakkında olay iddia

Kulüp yöneticisinden Arda hakkında olay iddia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yok artık Osimhen! Bu gidişle heykelini diktirecek

Yok artık Osimhen! Bu gidişle heykelini diktirecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.