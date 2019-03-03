İstanbul- Işıklandırma Testleri Yapılan Çamlıca Camii Böyle Görüntülendi

Haber- Kamera Ali AKSOYER - Hüseyin COŞKUN - Murat ÇİMEN - Yılmaz BEZGİN İSTANBUL DHA

Işıklandırma testleri yapılan Çamlıca Camii, havadan ve İstanbul'un çeşitli noktalarından çekilen ışıklar altındaki görüntüleriyle, eşsiz güzellikler sundu. Yeşilay Haftası dolayısıyla yeşil renkte ışıklandırılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Çamlıca Camii'nin birlikte görüntüsü de kartpostalllık görüntüler oluşturdu. Çamlıca Camii 7 Mart Perşembe Regaip Kandili gecesi ibadete açık olacak, Cuma sabahı da camiden ezan okunacak. İstanbul Cami ve Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, bunun bir açılış anlamına gelmediğini belirterek, resmi açılışın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, kendisinin tespit edeceği bir tarihte yapılacağını söyledi. 6 Ağustos 2013 günü ayağımızda çizmeler, botlarla temeli attık diyen Ergin Külünk, şöyle konuştu

İnşallah 7 Mart Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece, o günün sabahında da camimizde ezanlar okunmaya başlayacak. Namaz kılmaya başlayacağız. O gece Regaip Kandili, Regaip gecesini de yad etmeye gayret edeceğiz. Bu, camimizi ibadete alma, camimizin açılışı değil. Gerçek anlamda açılışımızı Sayın Cumhurbaşkanımızın tespit edeceği bir tarihte ki, çok az bir müddet sonra olacaktır bu tarih. O tarihte Sayın Cumhurbaşkanımız ile camimizin açılışını resmen yapmış olacağız. Şu anda camimizin içindeki aydınlatma dış aydınlatma, ısıtma, soğutma ve kalorifer gibi teknik hususlarda testlerimiz devam etmekte. Bizler 7 Mart'ı atlamamak için hem camimizin etrafında yapmış olduğumuz işler, peyzaj çalışması, yol düzenlemeleri, tünel çalışmaları gibi hususların hem bir testi olmak üzere o gün, o gece ibadet etmeye gayret edeceğiz. Bu bizim için büyük bir mutluluk. Çünkü 2 bin gündür süren bir çalışmanın semeresini ortaya çıkartmanın gayreti içerisindeyiz. Camiyi cemaatiyle buluşturmanın sevincini yaşayacağız

Kaynak: DHA