İşadamı cinayetinde 2 tutuklu sanıktan biri tahliye edildi

Beşiktaş'ta iş adamı Ali Rıza Gültekin'i tabancayla vurarak öldürdükleri iddiasıyla 25 sanığın yargılandığı davada tutuklu 2 sanıktan biri tahliye edildi.

Beşiktaş'ta iş adamı Ali Rıza Gültekin 'i tabancayla vurarak öldürdükleri iddiasıyla 25 sanığın yargılandığı davada tutuklu 2 sanıktan biri tahliye edildi.

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklardan Sergen Güler, SEGBİS aracılığıyla bağlandı. Diğer tutuklu sanık Ozan Araz ise, SEGBİS salonunda hazır edilmediğinden duruşmaya katılamadı. Tutuksuz sanıklardan Vasfi Unutmaz, Ferhan Keklik, Mehmet Barışer, Ekrem Keklik, Mehmet Özdemir, Arif Can, Abdulkadir Akkoyun, Tolga Temiz, Mehmet Savaş Sayılır ve Hülya Sağdıç'ın salonda hazır bulunduğu duruşmada, tanık olarak dinlenen Mehmet Emre Balen, "Ali Rıza Gültekin'in damadıyım. Olay günü babam oyun oynanan mekandaydı. Dört kişi geldi, babamın olduğu yere girdi ve silah sesleri gelmeye başladı. Olayın ardından da hemen kaçtılar" dedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Ozan Araz'ı yurt dışı çıkış yasağı getirerek tahliye etti. Duruşma, ertelendi.

İDDİANAMEDEN

İş adamı Ali Rıza Gültekin'in 14 Kasım 2018'de bir dairede silahla öldürülmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Mehmet Barışer'in suç işlemek amacıyla örgüt kurduğu, alacak verecek meselesinden dolayı Ali Rıza Gültekin'i, Mustafa Barışer, Rıdvan Doğan, Sergen Güler, Baran Barışer ve Mehmet Salih Barışer'e öldürttüğü anlatıldı. 25 sanık hakkında, 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Kurulan Örgüte Üye Olma, yağma, kasten adam öldürme' suçlarından ceza istendi. İddianamede örgüt lideri olduğu öne sürülen Barışer'in silahlı bir şekilde oluşturduğu örgüt kapsamında kumarhane işletmeciliği yaptığı, tefecilik faaliyetlerinde bulunduğu, insanlar üzerinde korku baskı ve tehdit yaparak kendi lehlerine sonuç almayı amaçladığı aktarıldı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı