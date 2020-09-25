İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu: Kentte en yüksek vaka sayısı nisanda görüldü, bugünün 4-5 katı yüksekti

İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, kentte en yüksek vaka sayısının nisan ayının ortasında görüldüğünü belirterek, "Bugünün 4-5 katı kadar yüksek vakalar vardı. Kısıtlamalar ve etkin mücadelelerle başarılı bir noktaya geldik" dedi.