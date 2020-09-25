İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu: Kentte en yüksek vaka sayısı nisanda görüldü, bugünün 4-5 katı yüksekti
25.09.2020 19:29 | Son Güncelleme: 25.09.2020 19:41
İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, kentte en yüksek vaka sayısının nisan ayının ortasında görüldüğünü belirterek, "Bugünün 4-5 katı kadar yüksek vakalar vardı. Kısıtlamalar ve etkin mücadelelerle başarılı bir noktaya geldik" dedi.
İşte İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu'nun açıklamaları:
En yüksek seviyeyi nisanda gördük. Bugünün 4-5 katı kadar yüksek vakalar vardı. Kısıtlamalar ve etkin mücadelerle başarılı bir noktaya geldik.
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