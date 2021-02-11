İstanbul için uyarıların ardı arkası kesilmiyor! Harita paylaşıldı, son yılların en kuvvetli kar yağışı geliyor
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İstanbul için uyarıların ardı arkası kesilmiyor! Harita paylaşıldı, son yılların en kuvvetli kar yağışı geliyor

11.02.2021 12:59 | Son Güncelleme: 11.02.2021 13:25

Türkiye hafta sonu soğuk ve karlı havanın etkisine giriyor. Günlerdir 20 dereceyi aşan sıcaklığın hakim olduğu İstanbul'da sıcaklığın 0 dereceye kadar düşmesi beklenirken, uyarılar da art arda geliyor. Meteoroloji Uzmanı Ahmet Uçar, bir harita paylaşarak turuncu ve kırmızı renkli alanların son yılların en iyi kar yağışını alacağını duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının cuma gününden itibaren azalacağını, Marmara ve Batı Karadeniz başta olmak üzere kuzey ve iç bölgelerin tamamının kar yağışının etkisi altında kalacağını açıkladı. İstanbul'da hava sıcaklığı bugün 17 derece olarak tahmin edilirken pazartesi 0 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Cuma günü Balkanlar üzerinden gelecek yağışlı sistemin etkisiyle birlikte sıcaklıkların hafta sonunda kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 15 derece) azalarak, mevsim normalleri civarına ve yer yer altına ineceği tahmin ediliyor.

KAR YAĞIŞI GÜNLERCE DEVAM EDECEK

Pazar günü Karadeniz üzerinden gelecek sistemin ve kuvvetli poyrazın etkisiyle Marmara ve Batı Karadeniz başta olmak üzere kuzey ve iç bölgelerin tamamının kar yağışının etkisi altında kalması bekleniyor.

Pazartesi gününden itibaren kuzey, iç ve doğu kesimlerde soğuk havanın etkisini arttırmasıyla birlikte kar yağışlarının aralıklarla devam etmesi bekleniyor."

Meteoroloji uzmanlarının tahminlerine göre kar yağışının günlerce kalma ihtimali oldukça yüksek.

METEOROLOJİ UZMANI AHMET UÇAR HARİTA PAYLAŞTI

Meteoroloji Uzmanı Ahmet Uçar, sosyal medya hesabından bir harita paylaştı ve pazar günü turuncu ve kırmızı renkli alanların son yılların en iyi kar yağışını alacağını duyurdu.

İşte Ahmet Uçar'ın paylaşımı;

"Süre yaklaştıkça ekstrem kar tahmin indeksinde değerler yükselecektir demiştim aynı şartlar için EFI değerleri İstanbul ve çevresi için 0,9'a kadar yükseldi. Pazar günü turuncu ve kırmızı renkli alanlar son yılların en iyi kar yağışını alacak yerlerdir. Neredeyse Marmara'nın tamamı."

İstanbul için uyarıların ardı arkası kesilmiyor! Harita paylaşıldı, son yılların en kuvvetli kar yağışı geliyor

İSTANBUL VALİLİĞİ UYARDI

İstanbul Valiliği de bir açıklama yaparak hafta sonu beklenen yağışlara karşı uyardı.Valilik'ten yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi: ''İstanbul'da Meteoroloji raporuna göre; hava sıcaklığının azalması,hafta sonundan itibaren yağışların kar şeklinde olması bekleniyor. Bugün(11 Şubat) rüzgarın yer yer kuvvetli olması beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.''

İstanbul için uyarıların ardı arkası kesilmiyor! Harita paylaşıldı, son yılların en kuvvetli kar yağışı geliyor

EN KUVVETLİ YAĞIŞ PAZARTESİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Şen: "İstanbul'a kar pazar akşamı başlar. Pazartesi, salı, çarşamba devam eder. Perşembe sistem Cut Off yani ana sistemden kopuyor. Beslenmeyecek, kendi içindeki enerjiyi 2 gün daha azaltarak sürdürür. En kuvvetli pazartesi... Salı sıcaklık gece -1 C'ye gündüz 2 C'ye düşer."

İstanbul için uyarıların ardı arkası kesilmiyor! Harita paylaşıldı, son yılların en kuvvetli kar yağışı geliyor
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