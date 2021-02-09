İstanbul için şiddetli kar uyarısı! Sıcaklıklar 15 derece birden düşecek, yağış cumartesi gecesi başlayacak

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Meteoroloji, İstanbul'un cumartesi gece saatlerinden itibaren 2 gün boyunca şiddetli kar yağışının etkisi altında kalacağını duyurdu. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları perşembe gününden itibaren 15 derece düşecek. Öte yandan İstanbul'da dün gece etkili olan fırtına geri dönüyor ve yarın sabah saatlerine kadar sürecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul'a yeni bir kar yağışı haberi geldi. Yapılan tahminlere göre İstanbul'da hava sıcaklıkları önümüzdeki perşembe gecesinden itibaren 15 dereceye yakın düşecek.

14-15 ŞUBAT'TA KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ ARTIRACAK

Megakentte bu yılın ikinci kar yağışı ise cumartesi akşamı batı ilçelerinden giriş yapacak. Kar yağışının 14-15 Şubat (Pazar-Pazartesi) günlerinde etkisini arttıracağı tahmin ediliyor.

Meteorolojiden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Hava sıcaklıklarının cuma gününe kadar mevsim normallerinin 6-12 derece üzerinde seyredeceği cuma günü kuzeybatı kesimlerden başlamak üzere hafta sonu da kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin yer yer altına düşeceği tahmin edilmektedir."

FIRTINA YARIN SABAHA KADAR DEVAM EDECEK

Öte yandan İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli fırtınanın yarın sabah saatlerine kadar etkisini sürdüreceği açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'u "sarı" kodla uyarırken, yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden yarın sabah saatlerine kadar kuvvetli yer yer fırtına (40-70 Km/saat), şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"

7 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İstanbul'da önümüzdeki 7 günde beklenen hava durumu ise şöyle açıklandı:

"Salı Parçalı bulutlu 06-18 derece

Çarşamba yağmurlu 4-15 derece

Perşembe bulutlu 3-18 derece

Cuma yağmurlu 3-15 derece

Cumartesi bulutlu 1-7 derece

Pazar kar yağışlı 1-3 derece

Pazartesi kar yağışlı 1-3 derece".

YURTTA HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile İstanbul, Yalova, Bursa, Kütahya, Uşak, Antalya, Isparta, Zonguldak, Bartın, Artvin, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Ege kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, sabah saatlerinde Erzurum ve Ardahan çevreleri ile Artvin'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin 6-12 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 18

İstanbul: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 17

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, gece saatlerinde yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Adana: Parçalı bulutlu 21

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Samsun: Parçalı bulutlu 24

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 22

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı 7

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 17