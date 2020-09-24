İSTANBUL İÇİN 6 BİN YENİ TAKSİ TEKLİFİ TEKRAR ALT KOMİSYONA SEVK EDİLDİ

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Harun UYANIK/İSTANBUL, DHAİstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), toplantısı Zeytinburnu'nda bulunan Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı.

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Harun UYANIK/İSTANBUL, DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), toplantısı Zeytinburnu'nda bulunan Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. Toplantıda İstanbul için 6 bin yeni taksi teklifi tekrar ele alındı. Toplantıda taksi taşımacılığına ilişkin teklif, tekrar değerlendirilmek üzere alt komisyona sevk edildi.

Zeytinburnu Çırpıcı Tesisleri'nde gerçekleşen toplantıda 6 bin yeni taksi teklifi tekrar değerlendirilmek üzere alt komisyona sevk edildi. Toplantıda konuşan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası(İTEO) Başkan Vekili Veli Yurt, "Bunlar taksi şoförlerimizin alın teriyle aldığı plakalar. Bu plaklar üzerinden belediyemiz bizi yönetebilir. Bizi idare edebilir. Belediye ukdesi altında olabiliriz ama belediyenin malımıza ortak olmasını kabul etmiyoruz. Pandemi dönemiyle mücadele ederken belediyenin 6 bin plakası koyması kabul edilebilir değildir. Korsan çözmeden, akıllı dijital sisteme geçmeden, akademik saha çalışmasının yapılmasını ön görülemez" dedi.

Demiryollar Limanlar ve Hava Meydanları(DLH) Marmaray Bölge Müdürü Doç. Dr. Nurdan Memiş Apaydın, İBB'nin İstanbul Teknik Üniversitesine hazırlattığı raporun 2016'daki raporun özeti olduğunu ve güncel olmadığını belirterek raporun yenilenmesi ve tekrar teklifin değerlendirilmesini önerdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / ELİF YAVUZ