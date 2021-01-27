İstanbul Havalimanı'ndaki adliyenin ek hizmet birimi sayesinde yolcu mağduriyetinin önüne geçildi
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İstanbul Havalimanı'ndaki adliyenin ek hizmet birimi sayesinde yolcu mağduriyetinin önüne geçildi

27.01.2021 10:32 | Son Güncelleme: 27.01.2021 10:37
İstanbul Havalimanı'ndaki adliyenin ek hizmet birimi sayesinde yolcu mağduriyetinin önüne geçildi

ADALET Bakanlığı'nın Yargı Reformu Strateji hedeflerinden biri olan ve yolcuların seyahatleri sırasında karşılaştıkları yargısal sorunların daha hızlı çözümü için İstanbul Havalimanı'nda kurulan ve hizmete başlayan Gaziosmanpaşa Adliyesi'nin Ek Hizmet Birimi sayesinde yolcu mağduriyetinin...

ADALET Bakanlığı'nın Yargı Reformu Strateji hedeflerinden biri olan ve yolcuların seyahatleri sırasında karşılaştıkları yargısal sorunların daha hızlı çözümü için İstanbul Havalimanı'nda kurulan ve hizmete başlayan Gaziosmanpaşa Adliyesi'nin Ek Hizmet Birimi sayesinde yolcu mağduriyetinin önüne geçiliyor. 

İstanbul Havalimanı'ndaki geçen yıl şubat ayından itibaren 24 saat boyunca hizmet veren Gaziosmanpaşa Adliyesi Ek Hizmet Birimi bugüne kadar 5 binin üzerinde yolcunun adli işlemlerini yaptı. Burada mahkemeler, savcılık yakalama kararlarına ilişkin işlemler, havalimanında işlenen suçların soruşturmaları, kesinleşmiş kararların infazı ve para cezalarına ilişkin işlemler yapılıyor. Hizmetin havalimanından verilmeye başlandığı tarihinden itibaren 3 bin 500 kişi için yakalama emrine, 2 bin 100 kişi için soruşturmaya ilişkin işlem yapıldığı belirtildi. Adliye sayesinde yolcular adli işlemlerini yarım saat gibi kısa bir sürede tamamlayarak uçuşlarını iptal ettirmek zorunda kalmıyor. Kurulan SEGBİS sistemiyle yolcular gerekmesi durumunda farklı ildeki mahkemeye de görüntülü olarak katılabiliyor.  Yolcular adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından polis eşliğinde araçlarla tekrar havalimanına getirilerek uçuşlarına yetiştiriliyor. Özellikle havalimanında gece gerçekleşen yakalamalarda bu birim sayesinde yolcuların geceyi karakolda geçirmelerinin önüne de geçildi.

"ADLİYE SAYESİNDE DOKTOR AMELİYATA YETİŞTİ"

Gece saatlerinde yurt dışından gelen ve hakkında yakalama kararı olan doktor Gökmen Öztürk, İstanbul Havalimanı'nda kurulan adliye sayesinde işlemlerini kısa sürede halletti. Polis eşliğinde Gaziosmanpaşa Adliyesi Ek Hizmet Birimine getirilen Doktor Öztürk'ün işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerindeki ameliyatına yetişti.

"İŞLEMLER YARIM SAAT SÜRDÜ"İran'a gitmek için İstanbul Havalimanı'na gelen ve hakkında bir yakalama kararı olduğu için polis eşliğinde adliyeye getirilen İran uyruklu Vahid Kuçak ise işlemlerinin yarım saat gibi kısa bir sürede tamamlandığını ve uçağına yetişeceğini söyledi. Kuçak, "Ben İstanbul'dan Tahran'a gidecektim. Pasaport kontrolü sırasında bir problem çıktı. Sonra polisler beni buraya getirdi. İşlemlerin şuan bitmek üzere ve uçuşuma yetişeceğim. İşlemlerin burada yarım saat sürdü. Gerçekten büyük kolaylık" dedi.

"ÖNCEDEN BU İŞLEMLER BİR GÜN SÜRÜYORDU"Özbekistanlı Banu Hikmetkızı ise "Pasaport kontrolüne geldiğimde hakkımda bir mahkemeden dolayı yakalama kararı olduğunu polisler söyledi. Büyükçekmece 8'nci Asliye Mahkemesi'ne gitmem gerekirken, polis arkadaşlar İstanbul Havalimanı'ndaki adliyeye getirdi. 5 dakika gibi kısa bir sürede buraya geldim. Bütün işlemler hızlı bir şekilde tamamlandı ve şimdi de uçağıma yetişiyorum. Eğer adliye burada olmasaydı ben bu uçuşuma yetişemezdim. Hem orada bir gün kalabilirdim. Bu adliye sayesinde uçuşuma yetiştim" diye konuştu.

- İstanbul
İstanbul Havalimanı'ndaki adliyenin ek hizmet birimi sayesinde yolcu mağduriyetinin önüne geçildi
İstanbul Havalimanı'ndaki adliyenin ek hizmet birimi sayesinde yolcu mağduriyetinin önüne geçildi
İstanbul Havalimanı'ndaki adliyenin ek hizmet birimi sayesinde yolcu mağduriyetinin önüne geçildi
İstanbul Havalimanı'ndaki adliyenin ek hizmet birimi sayesinde yolcu mağduriyetinin önüne geçildi
İstanbul Havalimanı'ndaki adliyenin ek hizmet birimi sayesinde yolcu mağduriyetinin önüne geçildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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