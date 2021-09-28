İstanbul Havalimanı'nda yolcu sayısı 100 milyonu, sefer sayısı da 700 bini aştı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul Havalimanı'nda yolcu sayısı 100 milyonu, sefer sayısı da 700 bini aştı

AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel
İstanbul Havalimanı'nda yolcu sayısı 100 milyonu, sefer sayısı da 700 bini aştı

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, İstanbul Havalimanı'nda dün itibarıyla 100 milyonu aşkın yolcunun ağırlandığını, 700 binden fazla uçuş gerçekleştirildiğini bildirdi.

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, İstanbul Havalimanı'nda dün itibarıyla 100 milyonu aşkın yolcunun ağırlandığını, 700 binden fazla uçuş gerçekleştirildiğini bildirdi.

Samsunlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ödüllerle ilklerle ve enlerle dolu yolculuğumuz @igairport'ta devam ediyor. Dün itibarıyla 100 milyon yolcuyu ve 700 bin uçuşu geçtik. Ülkemizi küresel havacılıkta zirveye taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Hulusi Akar Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Bülent Ersoy Acun Ilıcalı
Spor Mehmet Fatih Amelia Hamlin Fatih Terim Stefan Kuntz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Rüya Tabirleri Şans Oyunları
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İstanbul Havalimanı'nda yolcu sayısı 100 milyonu, sefer sayısı da 700 bini aştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 16:47:55. #1.12#