İstanbul Havalimanı'nda sahte pasaportla yakalanan DEAŞ üyesi sınır dışı edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul Havalimanı'nda sahte pasaportla yakalanan DEAŞ üyesi sınır dışı edildi

İstanbul Havalimanı'nda sahte pasaportla yakalanan DEAŞ üyesi sınır dışı edildi
Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel

İstanbul Havalimanı'nda, sahte pasaport kullandığı tespit edilen Rus uyruklu DEAŞ üyesi yakalanarak, sınır dışı edildi.

İstanbul Havalimanı'nda, sahte pasaport kullandığı tespit edilen Rus uyruklu DEAŞ üyesi yakalanarak, sınır dışı edildi.

Alınan bilgiye göre, Rus uyruklu A.U.D, sahte pasaportla Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitmek için 2 Ağustos'ta İstanbul Havalimanı'na geldi.

Polis kontrolü sırasında U.D. ismine düzenlenmiş sahte pasaport kullandığı tespit edilen şüpheli, gözaltına alındı.

DEAŞ terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle geçen yıl Türkiye'den sınır dışı edilen şüphelinin, Mısır'ın başkenti Kahire'den geldiği, sahte pasaportu da Gana'dan kargo yoluyla temin ettiği belirlendi.

Bu yıl içinde de normal yollarla birçok kez Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalanıp geri gönderildiği tespit edilen şüpheli A.U.D, yasal işlemlerin ardından tekrar sınır dışı edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kabil'deki terör saldırısı) DEAŞ'ın böyle bir süreç içerisinde bu adımı atmış olması, bölgede ve dünyada nasıl tehlikeli bir...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kabil'deki terör saldırısı) DEAŞ'ın böyle bir süreç içerisinde bu adımı atmış olması, bölgede ve dünyada nasıl tehlikeli bir...
Son Dakika! Erdoğan'dan Kabil'deki bombalı saldırıya ilk yorum: DEAŞ'ın ne kadar tehlikeli olduğunu ortaya koyuyor
Son Dakika! Erdoğan'dan Kabil'deki bombalı saldırıya ilk yorum: DEAŞ'ın ne kadar tehlikeli olduğunu ortaya koyuyor
Biden, Kabil Havalimanı'ndaki saldırı ile suçladığı DEAŞ/Horasan'a karşılık vereceklerini açıkladı
Biden, Kabil Havalimanı'ndaki saldırı ile suçladığı DEAŞ/Horasan'a karşılık vereceklerini açıkladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mehmet Nuri Hamid Karzai Süleyman Soylu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Ezgi Mola Düm Tek Tek Seren Serengil Mahsun Kırmızıgül
Spor Ali Koç Arda Güler Erol Bulut Ozan Tufan Burak Elmas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İstanbul Havalimanı'nda sahte pasaportla yakalanan DEAŞ üyesi sınır dışı edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 13:30:32. #1.15#

title