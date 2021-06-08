İstanbul Havalimanı'nda karantina tedbirleri koordinasyon toplantısı yapıldı
İstanbul Havalimanı'nda, ülkeye girişte uygulanan karantina tedbirlerinin koordinasyonuna ilişkin toplantı gerçekleştirildi.
İstanbul Havalimanı'nda, ülkeye girişte uygulanan karantina tedbirlerinin koordinasyonuna ilişkin toplantı gerçekleştirildi.
İstanbul Havalimanı AOCC Kriz Merkezindeki toplantı, Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz başkanlığında yapıldı.
Toplantıya, havalimanında güvenliğin sağlanmasında görevli resmi ve özel kurum ile kuruluş yöneticileri katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ