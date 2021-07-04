İstanbul Havalimanı'nda kaçak içki ve tütün ele geçirildi
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İstanbul Havalimanı'nda kaçak içki ve tütün ele geçirildi

İstanbul Havalimanı'nda kaçak içki ve tütün ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel

İstanbul Havalimanı'nda, yurda kaçak yollardan içki ve tütün ürünleri sokmaya çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Havalimanı'nda, yurda kaçak yollardan içki ve tütün ürünleri sokmaya çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, Amman'dan gelen A.R ile Moskova'dan gelen U.A'yı durdurarak üst ve bavul araması gerçekleştirdi.

Kontrollerde 29 şişe viski, 590 elektronik sigara filtresi, 690 tek kullanımlık elektronik sigara, 365 nargile tütünü, 280 paket ve 30 karton kaçak sigara, 184 adet çeşitli nargile tütünü filtresi ele geçirildi.

Kaçak ürünlere el konulurken, 2 zanlı para cezası kesilerek serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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