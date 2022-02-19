Son dakika! İstanbul Havalimanı'nda kaçak telefon operasyonu: Özel tasarlanmış yelek içine gizlenmiş 37 cep telefonu ele geçirdi

İstanbul Havalimanı'nda kaçak telefon operasyonu: Özel tasarlanmış yelek içine gizlenmiş 37 cep telefonu ele geçirdi

İSTANBUL - Dubai'den İstanbul Havalimanı'na gelen Cezayirli yolcunun üzerindeki yelekte özel bölmelere gizlenmiş halde piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL olan toplam 37 cep telefonu ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye kaçak olarak sokulmak istenen yaklaşık 500 bin TL piyasa değeri olan iki ayrı marka toplam 37 cep telefonu ele geçirdi. Edinilen bilgiye göre 29 Ocak'ta Dubai'den İstanbul Havalimanı'na gelen Brahım Abdelkrım C. isimli Cezayirli yolcu, pasaport kontrolünün ardından yurda giriş yapmasının akabinde yolcu çıkış kapısının bulunduğu alanda hareketlerin şüphelenilerek polis ekipleri tarafından durduruldu.

Özel tasarlanmış yelekten 37 telefon çıktı

Yapılan kontrollerde yolcunun kıyafetlerinin altın da özel olarak tasarlanmış yelek içerisine gizlenmiş halde toplam 37 cep telefonu tespit edildi. Gümrük beyanı yapılmadan kaçak yolla yurda sokulmak istenirken ele geçirilen yaklaşık 500 bin TL piyasa değerine sahip cep telefonlarına el konulurken, şahıs hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapıldı.