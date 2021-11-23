İstanbul Havalimanı'nda dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız sürüyor - Haberler
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İstanbul Havalimanı'nda dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız sürüyor

AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel
İstanbul Havalimanı'nda dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız sürüyor

İstanbul Havalimanı'ndaki koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında hijyen ekipleri, terminal girişinden uçağa kadar olan her bölgeyi büyük titizlikle dezenfekte ediyor.

İstanbul Havalimanı'ndaki koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında hijyen ekipleri, terminal girişinden uçağa kadar olan her bölgeyi büyük titizlikle dezenfekte ediyor.

İga'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, terminalden uçağa kadar olan bölümlerde gerçekleştirilen dezenfeksiyon çalışmaları ile sağlık ekiplerinin yolcuların ateşlerini ölçme görüntüleri yer aldı.

Paylaşımda, "Kovid-19 ile mücadelede hayati bir rol üstlenen temizlik ekiplerimiz; yolcularımızın temas edebileceği, terminal girişinden uçağa kadar olan her bölgeyi büyük titizlikle dezenfekte ediyor. Sağlıklı yolculuklar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Son Dakika Haberleri

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